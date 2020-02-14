Kilit maç Galler
Şenol Güneş, Euro 2020'deki grubumuzu değerlendirdi: "Galler maçımız kilit maç olabilir. Herkese, 'bu takım futbol oynamak istiyor' dedirtmek istiyoruz."
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu. Eleme grubunda oynadığımız oyunların üzerine çıkmamız gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bakü'de kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Bizim için avantaj olacak. Destek bulabileceğimiz en güzel yere düştük. İlk maçımızda Roma'da İtalya'yla oynayacağız. Oyunumuzu nasıl geliştiririz, onlara ters gelecek bir oyunu nasıl oynayabiliriz diye analiz yapıyoruz. Galler maçı kilit maç olabilir. Zayıf değil, güçlü bir takım. İsviçre'nin hocası Petkovic, Türkiye'yi iyi tanıyor. Grupta her türlü sonuç çıkabilir. Herkese 'bu takım futbol oynamak istiyor' dedirtmek istiyoruz" diye konuştu.
"MERİH ZOR, AKBABA İYİ"
Merih Demiral bizimle olabilir, ama oynaması çok zor. Sol bekte sayısal bir sıkıntımız oluyor. Hasan Ali gelmezse Umut Meraş dışında kim olur bilmiyoruz. Deneyeceğiz, Emre Akbaba'yı da ilk hazırlık maçında deneyeceğiz. Elimizde iyi bir kadro var, bunların üzerine oyuncu koyabiliriz. Akbaba, Mert Hakan gibi oyuncular olabilir.
"ADEM BÜYÜK'Ü OYNAT BAKALIM!"
"6-7 yabancı yeter. Falcao'yu oynatma bakalım haydi? Adem'i oynat! Trabzon kimi sattı? Yusuf. Kimi satmayı düşünüyor? Uğurcan ve Abdülkadir. Bu şekilde kalkınırız."
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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