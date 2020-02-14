Kilit maç Galler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu. Eleme grubunda oynadığımız oyunların üzerine çıkmamız gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bakü'de kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Bizim için avantaj olacak. Destek bulabileceğimiz en güzel yere düştük. İlk maçımızda Roma'da İtalya'yla oynayacağız. Oyunumuzu nasıl geliştiririz, onlara ters gelecek bir oyunu nasıl oynayabiliriz diye analiz yapıyoruz. Galler maçı kilit maç olabilir. Zayıf değil, güçlü bir takım. İsviçre'nin hocası Petkovic, Türkiye'yi iyi tanıyor. Grupta her türlü sonuç çıkabilir. Herkese 'bu takım futbol oynamak istiyor' dedirtmek istiyoruz" diye konuştu.

"MERİH ZOR, AKBABA İYİ"

Merih Demiral bizimle olabilir, ama oynaması çok zor. Sol bekte sayısal bir sıkıntımız oluyor. Hasan Ali gelmezse Umut Meraş dışında kim olur bilmiyoruz. Deneyeceğiz, Emre Akbaba'yı da ilk hazırlık maçında deneyeceğiz. Elimizde iyi bir kadro var, bunların üzerine oyuncu koyabiliriz. Akbaba, Mert Hakan gibi oyuncular olabilir.

"ADEM BÜYÜK'Ü OYNAT BAKALIM!"

"6-7 yabancı yeter. Falcao'yu oynatma bakalım haydi? Adem'i oynat! Trabzon kimi sattı? Yusuf. Kimi satmayı düşünüyor? Uğurcan ve Abdülkadir. Bu şekilde kalkınırız."