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06 Şubat 2020, Perşembe
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Başkan Özdemir basın karşısında

Başkan Özdemir basın karşısında

Başkanı , bugün saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan , toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

  1. 6.2.2020
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