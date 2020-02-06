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06 Şubat 2020, Perşembe
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Emre Belözoğlu: Aile olabilmek çok önemli

Emre Belözoğlu: Aile olabilmek çok önemli

A ve Kaptanı Emre Belözoğlu da Milli Takım'daki başarının sırrını açıkladı.

Belözoğlu, "Aile olabilmek, kalabilmek çok önemli. Son dönemde yakaladığımız başarının en önemli sebebi içeride oluşturduğumuz samimi aile ortamıydı. Büyük bir aileyiz dediğimizde herkesi işin içine katmak istiyorum. İnşallah beraber gittiğimiz bu turnuvadan başarı ile döneriz" ifadelerini kullandı.

  1. 6.2.2020
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