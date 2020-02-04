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04 Şubat 2020, Salı
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’da milli heyecan

Azerbaycan’da milli heyecan

'de grup maçları ve çeyrek finale ev sahipliği yapacak olan , Türkler'i bekliyor.

'de grup maçları ve çeyrek finale ev sahipliği yapacak olan , Türkler'i bekliyor. Bu nedenle 'Bir Kez Daha Bakın' adlı bir kampanya düzenlenirken, Azerbaycan Turizm Ofisi Başkanı Florian Sengstschmids, hazır olduklarını söyledi. 'nin Bakü'de 2 maç yapacağını hatırlatan Sengstschmids, Türk taraftarları sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

GALLER MAÇI BAKÜ'DE
Türkiye, Euro 2020'de 2 grup karşılaşmasını Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. İlk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Galler'le, diğer maçı ise 21 Haziran'da 'yle oynayacak. Gruptaki ilk maç ise 'yla Roma'da yapılacak. 4 Temmuz'daki maçlarından biri de Bakü'de gerçekleşecek.
  1. 4.2.2020
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