HDP eski millletvekili Hasip Kaplan'dan olay 'İzlanda' paylaşımı!
12 Haziran 2019, Çarşamba
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HDP eski millletvekili 'dan olay '' paylaşımı!

HDP eski millletvekili Hasip Kaplan'dan olay 'İzlanda' paylaşımı!

A , Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda 'ya mağlup olmasının ardından, her fırsatta aleyhinde paylaşımlarda bulunan eski HDP Milletvekili 'dan yine skandal bir paylaşım geldi. Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "..!'' ifadelerini kullanarak tepki çekti.

A , Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda 'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı. HDP eski Milletvekili 'ın Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin sonrasında yaptığı hareketle tepkilere neden oldu.

Kaplan, Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin ardından skandal paylaşımlarda bulundu.

İzlanda'nın galibiyeti sonrasında Kaplan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Milli Takımı Sporun içine ettiniz! ..!" ifadelerini kullandı. Kaplan'ın yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

İZLANDA'DA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin!

  1. 12.06.2019
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