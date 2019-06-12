HDP eski millletvekili Hasip Kaplan'dan olay 'İzlanda' paylaşımı!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya mağlup olmasının ardından, her fırsatta Türkiye aleyhinde paylaşımlarda bulunan eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'dan yine skandal bir paylaşım geldi. Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Biji İzlanda..!'' ifadelerini kullanarak tepki çekti.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı. HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin sonrasında yaptığı hareketle tepkilere neden oldu.
Kaplan, Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin ardından skandal paylaşımlarda bulundu.
İzlanda'nın galibiyeti sonrasında Kaplan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine ettiniz! Biji İzlanda..!" ifadelerini kullandı. Kaplan'ın yaptığı paylaşıma tepki yağdı.
İZLANDA'DA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI
2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.
Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.
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Sizinle Türkiye’de görüşeceğiz
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cenk ne izlandaymış arkadaş kaç senedir başımıza bela oluyo ya. eğer bu iş istanbuldaki maça kalırsa bunlar bizi yener. sansımız tutmuyo bunlara.
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Toplam 1
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SALİH TEBRİKLER. NİHAYET ELİMİZDEKİLERE BAKMAYI DA ÖĞRENECEĞİZ İNŞALLAH.
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