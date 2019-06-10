Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin!

A Milli Takımı'nın İzlanda'da dün yaşadığı olaylardan sonra A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, A Milli Takım'ın kampına giderek futbolcularla konuştu ve detayları aktardı.

Gündoğar, "Emre Belözoğlu'yla konuştuk. 'Fırçayı farketmedim, belkide iyi ki farketmemişimdir' dedi. Burak Yılmaz da aynı espriyi yaptı; 'Emre abi sen iyi ki o fırça uzatan arkadaşı fark etmedin, yoksa olaylar daha da büyüyebilirdi' dedi. Dün yapılan yayınlarda da görüyorsunuz bizde fırça uzatan arkadaşı gerçekten görmedik. Çünkü, tamamen Emre Belözoğlu'na kanalize olmuş durumdaydık ve mikrofon uzatıyorduk Emre'ye. Belki de hayırlısı buydu; Ne Emre'nin ne de bizim görmememiz. Çünkü tepkimiz daha da ağır olabilirdi bu çirkin saldırı karşısında." ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı: "Yıllarca çok fırçasını yedik."