Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin
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Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin!

EURO 2020 Elemeleri'ne 3'te 3 yaparak başlayan ve salı akşamı İzlanda'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'a İzlanda'da büyük saygısızlık yapıldı. Dünün ardından A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, canlı yayında gelişmeleri aktardı.

A Milli Takımı'nın İzlanda'da dün yaşadığı olaylardan sonra A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, A Milli Takım'ın kampına giderek futbolcularla konuştu ve detayları aktardı.

Gündoğar, "Emre Belözoğlu'yla konuştuk. 'Fırçayı farketmedim, belkide iyi ki farketmemişimdir' dedi. Burak Yılmaz da aynı espriyi yaptı; 'Emre abi sen iyi ki o fırça uzatan arkadaşı fark etmedin, yoksa olaylar daha da büyüyebilirdi' dedi. Dün yapılan yayınlarda da görüyorsunuz bizde fırça uzatan arkadaşı gerçekten görmedik. Çünkü, tamamen Emre Belözoğlu'na kanalize olmuş durumdaydık ve mikrofon uzatıyorduk Emre'ye. Belki de hayırlısı buydu; Ne Emre'nin ne de bizim görmememiz. Çünkü tepkimiz daha da ağır olabilirdi bu çirkin saldırı karşısında." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı: "Yıllarca çok fırçasını yedik."

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10 Haziran 2019 , Pazartesi
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