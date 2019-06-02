Türkiye - Özbekistan | CANLI ANLATIM
02 Haziran 2019, Pazar
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- Özbekistan | CANLI

Türkiye - Özbekistan | CANLI

A bu akşam Özbekistan ile özel maçta karşı karşıya geliyor. ve İzlanda maçları öncesinde önemli bir prova olarak görülen maçta 'in 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de.

A bu akşam Özbekistan ile özel maçta karşı karşıya geliyor. ve İzlanda maçları öncesinde önemli bir prova olarak görülen maçta 'in 11'i belli oldu.

Türkiye Özbekistan maçı ile EURO 2020 hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak olan Türkiye, Özbekistan önünde takımın son durumunu gözden geçirecek. Peki, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE İLK 11
, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, , .



TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2020 mücadelelerine hazırlık mahiyetinde oynanacak karşılaşmada Türkiye, Özbekistan ile mücadele edecek. 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

ÖZBEKİSTAN İLE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile tarihindeki ilk maçını pazar günü oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Özbekistan'ın teknik direktörlük koltuğunda, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Arjantinli teknik adam Hector Cuper oturuyor.

Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

  1. 02.06.2019
  2. Güncelleme: 02.06.2019 21:00
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