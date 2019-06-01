Cenk Tosun'dan kötü haber
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan kötü haber

Cenk Tosun'dan kötü haber

A 'ın golcü futbolcusu 'dan kötü haber geldi. 'nin ve İzlanda maçlarında forma giyemeceği daha önce açıklanan futbolcunun geri dönüş tarihi biraz daha zaman alacak. Buna göre milli yıldızımız en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

A 'ın golcü futbolcusu 'dan kötü haber geldi. Buna göre milli yıldızımız en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Detaylar birazdan...

  1. 01.06.2019
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