Cenk Tosun'dan kötü haber
A Milli Futbol Takımımız'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Türkiye'nin Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeceği daha önce açıklanan futbolcunun geri dönüş tarihi biraz daha zaman alacak. Buna göre milli yıldızımız en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.
A Milli Futbol Takımımız'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Buna göre milli yıldızımız en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Detaylar birazdan...
- 01.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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