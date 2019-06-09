Fransa basınına Türk damgası! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Fransa basınına Türk damgası!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız son dünya şampiyonu Fransa karşısında tarih yazdı. Ay-yıldızlılar Konya'da karşılaştığı rakibine adeta sahayı dar etti. Türkiye, Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti bir o kadar pozisyondan da yararlanamadı. Millilerimizin bu galibiyeti Fransa basınında da geniş yer buldu. İşte Fransız basınından öne çıkan manşetler... FOTOMAC.COM.TR dış haberler...
9 Haziran 2019 Pazar 00:13 Güncelleme: 09.06.2019 00:53
Fransa basınına Türk damgası!

A Milli Futbol Takımımız Fransa karşısında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak grupta liderliğe yükseldi.

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Fransa basınına Türk damgası!

Türkiye'nin bu galibiyeti Fransa basınında da geniş yer buldu.

İşte öne çıkan manşetler...

Fransa basınına Türk damgası!

L'ÉQIPE: Farklı galibiyet olmadığı için Lloris'e teşekkür edilmeli.

Fransa basınına Türk damgası!

RMC SPORT: Fransa, Türklerin tuzağına düştü.

Fransa basınına Türk damgası!

LE FİGARO: Fransa Türkiye'de yere serildi.

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