Fransa basınına Türk damgası!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız son dünya şampiyonu Fransa karşısında tarih yazdı. Ay-yıldızlılar Konya'da karşılaştığı rakibine adeta sahayı dar etti. Türkiye, Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti bir o kadar pozisyondan da yararlanamadı. Millilerimizin bu galibiyeti Fransa basınında da geniş yer buldu. İşte Fransız basınından öne çıkan manşetler... FOTOMAC.COM.TR dış haberler...

9 Haziran 2019 Pazar 00:13 Güncelleme: 09.06.2019 00:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





