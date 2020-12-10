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-Başakşehir maçında ırkçılığa maruz kalan Webo ilk kez konuştu!

, maçında yaşanan ırkçılık skandalı hakkında ilk kez konuştu. Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Webo, Rumen hakem 'nun kendisine sarf ettiği sözlere çok şaşırdığını belirterek, " hakemi olarak bu sözleri söylemesi çok garibime gitti ve sınırı çok aştı. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tarihi bir duruş sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 19:03 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 19:08
PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa maruz kalan Webo ilk kez konuştu!

maçında Rumen hakem tarafından ırkçı sözlere maruz kalan , 'a dönüşte havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SINIRI ÇOK AŞTI, TEPKİ VERMEMİZ GEREKİYORDU"
Webo, "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi. Bu maçta olanlardan dolayı destekten ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Takım olarak birlik olduk. Hakem herkesin duyduğu kelimeler söyledi. hakemi olarak bu sözleri söylemesi çok garibime gitti ve sınırı çok aştı. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tarihi bir duruş sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum. Hakem ekibinin agresif olduğunu görüyorduk. Buna tepki vermemiz gerekiyordu. O söylememesi gereken sözü söyledi" dedi.

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