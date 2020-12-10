PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa maruz kalan Webo ilk kez konuştu!

PSG maçında Rumen hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı sözlere maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, İstanbul'a dönüşte havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SINIRI ÇOK AŞTI, TEPKİ VERMEMİZ GEREKİYORDU"

Webo, "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi. Bu maçta olanlardan dolayı destekten ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Takım olarak birlik olduk. Hakem herkesin duyduğu kelimeler söyledi. UEFA hakemi olarak bu sözleri söylemesi çok garibime gitti ve sınırı çok aştı. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tarihi bir duruş sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum. Hakem ekibinin agresif olduğunu görüyorduk. Buna tepki vermemiz gerekiyordu. O söylememesi gereken sözü söyledi" dedi.