(PSG) Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında ne oldu? Maç ertelendi mi? Ne zaman oynanacak? İşte ırkçı saldırı ve yaşananlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanması planlanan Paris Saint-Germain (PSG)-Başakşehir maçında tarihi anlar yaşandı. Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya yönelik "Negro" ifadesini kullandı. Bu sözün ardından hakeme tepki gösteren Webo'ya, Başakşehir yedek kulübesi de destek verdi ve maç bir anda durdu. Ardından Başakşehirli ve Paris Saint-Germain'li futbolcular da hakeme tepki yöneltince UEFA delegesi sahaya indi ve hem Başakşehir hem de PSG ekibiyle tek tek görüştü. Daha sonra Başakşehir, takım halinde hakemi protesto etmek için soyunma odasına gitti ve ardından PSG'li oyuncular da bu protestoya katıldı ve soyunma odasına yöneldiler.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ hakemin değişmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını bildirdi. UEFA ise bir açıklama yayınlayarak karşılaşmanın 9 Aralık Çarşamba gününe yani bugüne ertelendiğini duyurdu. Bu arada mücadelenin hakem kadrosu değiştirildi.

MAÇA YENİ HAKEM ATAMASI YAPILDI

UEFA'nın yaptığı duyuruya göre bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN OYNANACAK?

PSG'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği ve ırkçılık nedeniyle yarıda kalan maç bu akşam TSİ 20.55'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek.