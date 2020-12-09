Haberler Medipol Başakşehir (PSG) Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında ne oldu? Maç ertelendi mi? Ne zaman oynanacak? İşte ırkçı saldırı ve yaşananlar...

() Saint-Germain- maçında ne oldu? Maç ertelendi mi? Ne zaman oynanacak? İşte ve yaşananlar...

'nde temsilcimiz Medipol 'in, deplasmanda Saint-Germain'le karşı karşıya geldiği maç 4. hakemin Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya sarf ettiği ırkçı sözler nedeniyle yarıda kaldı. UEFA karşılaşmanın 9 Aralık Çarşamba günü kaldığı yerden oynanmasına karar verdi. Peki, -Başakşehir maçında ne oldu? Maç ertelendi mi? Ne zaman oynanacak? İşte ve yaşananlar... Son dakika PSG-Başakşehir maçı haberleri

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:10
(PSG) Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında ne oldu? Maç ertelendi mi? Ne zaman oynanacak? İşte ırkçı saldırı ve yaşananlar...

'nde dün oynanması planlanan Saint-Germain ()- maçında tarihi anlar yaşandı. Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, 'ya yönelik "Negro" ifadesini kullandı. Bu sözün ardından hakeme tepki gösteren Webo'ya, Başakşehir yedek kulübesi de destek verdi ve maç bir anda durdu. Ardından Başakşehirli ve Paris Saint-Germain'li futbolcular da hakeme tepki yöneltince UEFA delegesi sahaya indi ve hem Başakşehir hem de PSG ekibiyle tek tek görüştü. Daha sonra Başakşehir, takım halinde hakemi etmek için soyunma odasına gitti ve ardından PSG'li oyuncular da bu protestoya katıldı ve soyunma odasına yöneldiler.

Başakşehir Başkanı hakemin değişmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını bildirdi. UEFA ise bir açıklama yayınlayarak karşılaşmanın 9 Aralık Çarşamba gününe yani bugüne ertelendiğini duyurdu. Bu arada mücadelenin hakem kadrosu değiştirildi.

MAÇA YENİ HAKEM ATAMASI YAPILDI

UEFA'nın yaptığı duyuruya göre bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN OYNANACAK?

PSG'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği ve ırkçılık nedeniyle yarıda kalan maç bu akşam TSİ 20.55'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek.

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