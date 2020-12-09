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Ertelenen -Başakşehir maçına Hollandalı hakem atandı

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'in Paris Saint-Germain'le oynadığı maç 4. hakemin 'ya sarf ettiği ırkçı ifade nedeniyle bugüne ertelenmişti. Karşılaşmanın yeni hakemi Hollandalı oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 07:13
Ertelenen PSG-Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı

, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek () - maçına Hollandalı hakem 'yi atadı.

UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

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