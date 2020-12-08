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'dan tarihi sözler! "Beyaz insan diyor musunuz?" | Son dakika - maçı haberleri

- maçında 4. hakemin 'ya yönelik ırkçı ifadesi sonrası yaşanan tartışma sırasında Başakşehir'in  Senegalli yıldızı 'nın yayına yansıyan sözleri dikkat çekti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 01:23 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 01:43
Demba Ba'dan tarihi sözler! "Beyaz insan diyor musunuz?" | Son dakika PSG - Başakşehir maçı haberleri

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan maçın 14. dakikasında film koptu, ortalık karıştı.

Maçın 4. hakeminin 'ya yönelik "this negro" (bu zenci) şeklindeki söylemi sonrası iki takım oyuncuları sert tepki gösterirken Başakşehirli 'nın yayına yansıyan sözleri çok konuşuldu.

Yaşanan kargaşa sırasında yüksek sesle tepkisini dile getiren "Beyaz birisinden bahsederken ona 'Beyaz insan' diyor musunuz? Hayır, demiyorsunuz. Sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" dedi.

Demba Ba'nın bu sözlerine sosyal medyadan da destek geldi.

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