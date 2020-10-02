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'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz geçtiğimiz günlerde çekilen kura ile H Grubu'nda Saint-Germain, ve Leipzig ile eşleşmişti. Turuncu-lacivertlilerin maç takvimi de belli oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:38 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:38
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mücadele edecek 'in fikstürü belirlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Saint-Germain (), () ve Leipzig () ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, ilk maçını Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Turuncu-lacivertli ekibin maç programı şöyle:

20 Ekim Salı: Leipzig-Medipol Başakşehir (TSİ 22.00)

28 Ekim Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)

4 Kasım Çarşamba: Medipol Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)

24 Kasım Salı: Manchester United-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

2 Aralık Çarşamba: Medipol Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)

8 Aralık Salı: PSG-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

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