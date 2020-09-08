Medipol Başakşehir Rafael'i resmen açıkladı!
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Medipol Başakşehir bir süredir sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdürüyordu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Rafael'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFERİ DUYURDUĞU VIDEO
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 23:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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