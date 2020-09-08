Medipol Başakşehir Rafael'i resmen açıkladı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Medipol Başakşehir bir süredir sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdürüyordu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Rafael'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.



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