İrfan Can Kahveci Sevilla'ya transfer olmak istediğini açıkladı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Transfer olmak istediği takımı açıkladı!

İrfan Sevilla'ya olmak istediğini açıkladı!

İrfan Can Kahveci Sevilla'ya transfer olmak istediğini açıkladı!

'i şampiyon tamamlayan Medipol 'in yıldız futbolcusu İrfan gitmek istediği takımı açıkladı. iddialarıyla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, " Sevilla haberleri çıkıyor, İnşallah orası olur'' dedi.

'in yıldız orta sahası İrfan , TRT Spor'a ve şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine öz eleştiri getiren ; "Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum." dedi.

"MAHMUT ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ"
İrfan Can şampiyonluk maçında yaşadığı bir anıyla ilgili; "Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana." dedi.

"İNŞALLAH SEVILLA OLUR"
Transfer için konuşan orta saha oyuncusu; "Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. 'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa." dedi.

İrfan Can sözlerinin devamında; "Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." dedi.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 00:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İrfan Can Kahveci Sevilla'ya transfer olmak istediğini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA