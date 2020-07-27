İrfan Can Kahveci Sevilla'ya transfer olmak istediğini açıkladı!
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci gitmek istediği takımı açıkladı. Transfer iddialarıyla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, " Sevilla haberleri çıkıyor, İnşallah orası olur'' dedi.
Başakşehir'in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a transfer ve şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendisine öz eleştiri getiren İrfan Can; "Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum." dedi.
"MAHMUT ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ"
İrfan Can şampiyonluk maçında yaşadığı bir anıyla ilgili; "Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana." dedi.
"İNŞALLAH SEVILLA OLUR"
Transfer için konuşan orta saha oyuncusu; "Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Türkiye'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa." dedi.
İrfan Can sözlerinin devamında; "Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." dedi.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 00:23
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İrfan Can Kahveci Sevilla'ya transfer olmak istediğini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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