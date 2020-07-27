Göksel Gümüşdağ: Sayın Erdoğan'a kabulünden dolayı teşekkür ediyorum
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabulünün ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.
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