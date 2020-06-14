Şehir takipte
Başakşehir, 64'te Mahmut ve 79'da Visca'yla (Pen.) kazandı. Lider Trabzon'un ardından averajla zirve iddiasını sürdürdü.
Şampiyonluk adaylarından Başakşehir, koronavirüs arasından galibiyetle döndü. Turuncu-lacivertliler, üst sıraları hedefleyen Alanyaspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. İlk yarıda ev sahibi; Crivelli, İrfan Can ve Aleksic'le pozisyonlardan yararlanamadı. Akdeniz temsilcisi ise Bakasetas'la yakaladığı net gol pozisyonunda kaleci Mert'i geçemedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.
8 MAÇTIR NAMAĞLUP
Başakşehir, aradığı golü 64'te Mahmut'la buldu. İrfan Can'ın güzel ortasını kafayla ağlara gönderen Mahmut, takımını öne geçirdi. İstanbul ekibini rahatlatan gol ise 79'da Visca'yla geldi. Tzavellas'ın eline çarpan topta VAR'dan penaltı çıktı ve Visca da penaltıdan sonucu ilan etti: 2-0. Evinde 6'da 6 yapan ve yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Başakşehir, zirve takibini sürdürdü.
VISCA'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Başakşehir'in 2. golünü atan Boşnak yıldızı Visca, şampiyonluk için iddialı konuştu. Visca, "Burada 9 senem geçti, birçok şey başardık. Türkiye'yi ikinci vatanım gibi görüyorum artık. Bu yılın bizim yılımız olmasını istiyoruz. Bu sene inşallah şampiyonluk olacak. Avrupa'da da iyi gidiyoruz. Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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