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14 Haziran 2020, Pazar
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Şehir takipte

Şehir takipte

, 64'te ve 79'da 'yla (Pen.) kazandı. Lider Trabzon'un ardından averajla zirve iddiasını sürdürdü.

Şampiyonluk adaylarından , koronavirüs arasından galibiyetle döndü. Turuncu-lacivertliler, üst sıraları hedefleyen 'u 2. yarıda bulduğu gollerle yendi. İlk yarıda ev sahibi; Crivelli, ve Aleksic'le pozisyonlardan yararlanamadı. temsilcisi ise Bakasetas'la yakaladığı net gol pozisyonunda kaleci Mert'i geçemedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

8 MAÇTIR NAMAĞLUP
Başakşehir, aradığı golü 64'te 'la buldu. İrfan Can'ın güzel ortasını kafayla ağlara gönderen Mahmut, takımını öne geçirdi. ekibini rahatlatan gol ise 79'da 'yla geldi. Tzavellas'ın eline çarpan topta VAR'dan penaltı çıktı ve Visca da penaltıdan sonucu ilan etti: 2-0. Evinde 6'da 6 yapan ve yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Başakşehir, zirve takibini sürdürdü.

VISCA'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Başakşehir'in 2. golünü atan Boşnak yıldızı Visca, şampiyonluk için iddialı konuştu. Visca, "Burada 9 senem geçti, birçok şey başardık. 'yi ikinci vatanım gibi görüyorum artık. Bu yılın bizim yılımız olmasını istiyoruz. Bu sene inşallah şampiyonluk olacak. Avrupa'da da iyi gidiyoruz. Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

  1. 14.6.2020
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