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14 Haziran 2020, Pazar
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“+1 de tribünde”

“+1 de tribünde”

tribüne ünlü komedyen 'nun maketini yerleştirdi.

tribüne ünlü komedyen 'nun maketini yerleştirdi. Hasoğlu, Başakşehir'in az seyirciye sahip olmasını tiye alan videolar çekmiş ve gündem olmuştu. Kulüp de bunun ardından kendisiyle reklam videoları çekmişti. ekibi, "+1 de tribünde yerini aldı" paylaşımını yaptı.
  1. 14.6.2020
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