Okan Buruk: Şampiyonluk heyecanını yaşıyorum! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir "Şampiyonluk heyecanını yaşıyorum!"

: Şampiyonluk heyecanını yaşıyorum!

Okan Buruk: Şampiyonluk heyecanını yaşıyorum!

'in 27. haftasında 'u 2-0 mağlup edip lider 'u takibini sürdüren 'de teknik direktör , maç sonu iddialı konuştu. Genç teknik adam adam, yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk iddiamız var, heyecanı çok fazla yaşıyorum. Oyuncularım da bunu yaşıyor" ifadesini kullandı.

Teknik Direktörü , 2-0 kazanılan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, şampiyonluk için iddialı konuşurken, büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Oyunun başından sonuna kadar daha üstün olduk. İkinci yarının başında 10-15 dakikada çok iyi işler yapmadık ama net pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda oyunumuz ve attığımız gollerle galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum.

"MOTİVASYON OLARAK HAZIRLANMAMIZ ZORDU"
Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir maçtı, Alanyaspor ligin iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı böyle önemli bir galibiyet almak çok sevindirici. 'un kazanmasından sonra bizim motivasyon olarak hazırlanmamız biraz daha zordu.

"GALİBİYETİ DEMBA BA'YA ARMAĞAN EDİYORUZ"
Hafta içi 'nın babasını kaybettik, o yüzden zorlu bir hafta oldu, çok üzüldük. Ona rağmen bugün profesyonelliği ile örnek olan bir oyuncu sahada vardı. Başsağlığı dilemek istiyorum, takımın yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Galibiyeti ona armağan ediyoruz.

"HEYECANI ÇOK FAZLA YAŞIYORUM"
Son sekiz haftaya tekrar sezon başı gibi başladık. Şampiyonluk iddiamız var, heyecanı çok fazla yaşıyorum. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Şimdi 7 hafta kaldı, hafta hafta gideceğiz ama tekrar maç atmosferini yaşamak, kenarda olmak, takımı yönetmek çok güzel bir duyguydu. Oyuncularım için de sahada olmak çok güzeldi. Bunun da karşılığını doğru bir şekilde verdiler."

  1. 13.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Şampiyonluk heyecanını yaşıyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA