Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesi Enzo Crivelli şoku! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Başakşehir'de şoku!

Başakşehir'de Enzo Crivelli şoku!

son 16 turunda 'in temsilcisi Kopenhag'ı konuk ettiği karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan oyuna devam edemedi.

son 16 turunda ile Kopenhag karşı karşıya geldi.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan oyuna devam edemedi. Golcü oyuncu 74. dakikada yerini Robinho'ya bıraktı.

OKAN BURUK'TAN CRIVELLI AÇIKLAMASI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, 25 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde yırtık olduğunu belirtti.

Fransız golcü, hafta sonu 'de oynanacak olan karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 23:30
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