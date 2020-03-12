Başakşehir'de Enzo Crivelli şoku!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ettiği karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan Enzo Crivelli oyuna devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan Enzo Crivelli oyuna devam edemedi. Golcü oyuncu 74. dakikada yerini Robinho'ya bıraktı.
OKAN BURUK'TAN CRIVELLI AÇIKLAMASI
Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, 25 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde yırtık olduğunu belirtti.
Fransız golcü, hafta sonu Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 23:30
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