Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Corona virüs testine giren Medipol Başakşehir'den sevindirici haber geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, futbolcularının ve teknik heyetinin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu.

Kulübün sosyal medya hseabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."