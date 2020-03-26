Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'den corona virüsü açıklaması! Testler...

'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

ekibi Medipol 'in futbolcularının ve teknik heyetinin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" denildi.

Corona virüs testine giren Medipol 'den sevindirici haber geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, futbolcularının ve teknik heyetinin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu.

Kulübün sosyal medya hseabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 19:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN