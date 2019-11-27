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27 Kasım 2019, Çarşamba
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tur için sahaya çıkacak

Medipol Başakşehir tur için sahaya çıkacak

, J Grubu beşinci hafta maçında yarın temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak. Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip 'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. 'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.

GALİBİYET TURU GETİRECEK

'de 10, 'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen , üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 15:27
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