CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef son eleme adayı 30 Ağustos | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef son eleme adayı 30 Ağustos | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 30 Ağustos 2025 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef son eleme adayı 30 Ağustos | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2025'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 30 Ağustos eleme adayı...

30 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 30 Ağustos tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi patlıcan musakkayı yapmak için yarışıyor. Kazanan takım, dokunulmazlığı alan ve haftanın 7. eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Buruk'tan flaş Barış Alper kararı!
G.Saray'ın fikstürü belli oldu! Şampiyonlar Ligi...
DİĞER
Sinema salonlarında tekelleşmeyi bitiren karar! Rekabet Kurumu son noktayı koydu
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Son durumu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Augsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 13:33
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:29
G.Saray'da Buruk'tan flaş Barış Alper kararı! G.Saray'da Buruk'tan flaş Barış Alper kararı! 13:28
Stuttgart - Mönchengladbach maçı hangi kanalda? Stuttgart - Mönchengladbach maçı hangi kanalda? 13:25
G.Saray'ın fikstürü belli oldu! Şampiyonlar Ligi... G.Saray'ın fikstürü belli oldu! Şampiyonlar Ligi... 13:22
Leipzig - Heidenheim maçı hangi kanalda? Leipzig - Heidenheim maçı hangi kanalda? 13:17
Daha Eski
Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? 13:02
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Son durumu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Son durumu... 12:20
İşte G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı İşte G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı 12:13
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! 12:01
Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken... Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken... 11:46
Toulouse - PSG maçı hangi kanalda? Toulouse - PSG maçı hangi kanalda? 11:40