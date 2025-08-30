Masterchef son eleme adayı 30 Ağustos | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2025'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 30 Ağustos eleme adayı...

30 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 30 Ağustos tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi patlıcan musakkayı yapmak için yarışıyor. Kazanan takım, dokunulmazlığı alan ve haftanın 7. eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.