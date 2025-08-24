CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef'te kim elendi 24 Ağustos Pazar? Masterchef'te hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef'te kim elendi 24 Ağustos Pazar? Masterchef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 24 Ağustos 2025 Pazar akşamı yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için eleme adayları mutfakta mücadele edecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen yarışmacılar, Masterchef eleme gecesinde adını bir sonrası güne taşımak istiyor. Yarışmayı takip eden kişiler ise "24 Ağustos Pazar günü Masterchef'te kim elendi?" sorusunu araştıramyı sürdürüyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 14:10
Masterchef'te kim elendi 24 Ağustos Pazar? Masterchef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 24 Ağustos'ta yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için kıyasıya rekabet yaşanacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen adaylar, lezzetli yemekleriyle şefleri etkilemeye çalışacak. Yarışmayı ilgiyle takip eden vatandaşlar ise "Masterchef'te kim elendi 24 Ağustos Pazar? Masterchef'te hangi yarışmacı veda etti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE HANGİ YARIŞMACI ELENDİ 24 AĞUSTOS PAZAR?

Masterchef'te 24 Ağustos Pazar günü eleme oyunu ekranlara geldi. Büyük bir heyecanla takip edilen veda gecesinde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 24 Ağustos Pazar günü Masterchef'e veda eden yarışmacı ise henüz belli olmadı. Haberimiz Masterchef'e elenen kişi belli olduktan sonra güncellenecektir.

