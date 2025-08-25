Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye 2025'in 25 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirdiği lezzetler sonrası, mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 25 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde hangi yarışmanın kaptan olduğu henüz belli olmadı. Haberimiz MasterChef'te kaptan belli olduktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

24 Ağustos Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme oyununda jüri değerlendirmesi sonrası yarışmaya veda eden isim Bilal oldu.