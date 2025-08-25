Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye'nin 25 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği menüyü hazırlamak için mutfakta ter döktü. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, 25 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:10
MasterChef Türkiye 2025'in 25 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirdiği lezzetler sonrası, mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 25 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde hangi yarışmanın kaptan olduğu henüz belli olmadı. Haberimiz MasterChef'te kaptan belli olduktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

24 Ağustos Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme oyununda jüri değerlendirmesi sonrası yarışmaya veda eden isim Bilal oldu.

