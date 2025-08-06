Çağrı (The Message) filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çağrı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Moustapha Akkad'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çağrı filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

6. yüzyılda Mekke. İslam tarihçilerinin Cahiliye Devri olarak anmaktan hoşlandıkları dönemdeyiz. Şehrin ileri gelenlerinin Mekke'yi köleliğin ve alkol, uyuşturucu gibi maddelerin pençesinde acımasızca yönettiği rivayet ediliyor. Kız çocukların yeni doğduklarında diri diri gömüldüklerinin anlatıldığı acımasız bir dönem. Böyle karanlık bir çağda, Hz. Cebrail tarafından ziyaret edilen Hz. Muhammed insanları tek bir Tanrı'ya tapmaya davet ediyor ve şehre hükmedenlerin vahşi metotlarına karşı çıkıyor.

Allah'tan inen bir ayet, peygamberin silaha sarılmasını ve Mekke ordularına karşı direnmesini emrediyor. Müslümanların ordusu tecrübesiz olduğu halde Bedir savaşını kazanıyor. Uhud savaşının ardındansa 10 yıllık bir barışa evet diyerek arada geçen süreyi İslam'ı yaymak için kullanıyorlar. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu, Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi Arap yarımadasını hızla katediyor.

ÇAĞRI OYUNCULARI KİM?

Anthony Quinn

İrini Papas

Johnny Sekka

Michael Ansara

Michael Forest

Garrick Hagon

Damien Thomas

Martin Benson

Rosalie Crutchley

George Camiller

Robert Brown

Earl Cameron

Neville Jason

Donald Burton

André Morell

Nicolas Amer

John Bennett

Bruno Barnabe

Habib Ageli

Ronald Chenery

Hamdi Geiss

Abdelilah Lamrani

Ronald Leigh-Hunt

Wolfe Morris

Peter Madden

Ewen Solon

Elaine Ives-Cameron

John Humphry

Mohamed Majd

Maurice Jarre

Leonard Trolley

Mahmoud Saeed

Laurence Payne

David de Keyser

Ali Ahmed Salem

Salem Gedara

Michael Godfrey

Irene Papas

Ahmed Abdelhalim

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çağrı filminin yapım yılı 1976'dır.