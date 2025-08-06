Çağrı (The Message) filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çağrı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Moustapha Akkad'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çağrı filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?
6. yüzyılda Mekke. İslam tarihçilerinin Cahiliye Devri olarak anmaktan hoşlandıkları dönemdeyiz. Şehrin ileri gelenlerinin Mekke'yi köleliğin ve alkol, uyuşturucu gibi maddelerin pençesinde acımasızca yönettiği rivayet ediliyor. Kız çocukların yeni doğduklarında diri diri gömüldüklerinin anlatıldığı acımasız bir dönem. Böyle karanlık bir çağda, Hz. Cebrail tarafından ziyaret edilen Hz. Muhammed insanları tek bir Tanrı'ya tapmaya davet ediyor ve şehre hükmedenlerin vahşi metotlarına karşı çıkıyor.
Allah'tan inen bir ayet, peygamberin silaha sarılmasını ve Mekke ordularına karşı direnmesini emrediyor. Müslümanların ordusu tecrübesiz olduğu halde Bedir savaşını kazanıyor. Uhud savaşının ardındansa 10 yıllık bir barışa evet diyerek arada geçen süreyi İslam'ı yaymak için kullanıyorlar. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu, Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi Arap yarımadasını hızla katediyor.
ÇAĞRI OYUNCULARI KİM?
Anthony Quinn
İrini Papas
Johnny Sekka
Michael Ansara
Michael Forest
Garrick Hagon
Damien Thomas
Martin Benson
Rosalie Crutchley
George Camiller
Robert Brown
Earl Cameron
Neville Jason
Donald Burton
André Morell
Nicolas Amer
John Bennett
Bruno Barnabe
Habib Ageli
Ronald Chenery
Hamdi Geiss
Abdelilah Lamrani
Ronald Leigh-Hunt
Wolfe Morris
Peter Madden
Ewen Solon
Elaine Ives-Cameron
John Humphry
Mohamed Majd
Maurice Jarre
Leonard Trolley
Mahmoud Saeed
Laurence Payne
David de Keyser
Ali Ahmed Salem
Salem Gedara
Michael Godfrey
Irene Papas
Ahmed Abdelhalim
ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çağrı filminin yapım yılı 1976'dır.