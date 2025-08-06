CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Çağrı (The Message) filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çağrı (The Message) filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Moustapha Akkad'ın oturduğu ve başrollerini Anthony Quinn, Irène Papas ve Michael Ansara'nın paylaştığı Çağrı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Biyografik, dram türündeki 1976 yapımı Çağrı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Çağrı filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağrı (The Message) filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çağrı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Moustapha Akkad'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çağrı filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

6. yüzyılda Mekke. İslam tarihçilerinin Cahiliye Devri olarak anmaktan hoşlandıkları dönemdeyiz. Şehrin ileri gelenlerinin Mekke'yi köleliğin ve alkol, uyuşturucu gibi maddelerin pençesinde acımasızca yönettiği rivayet ediliyor. Kız çocukların yeni doğduklarında diri diri gömüldüklerinin anlatıldığı acımasız bir dönem. Böyle karanlık bir çağda, Hz. Cebrail tarafından ziyaret edilen Hz. Muhammed insanları tek bir Tanrı'ya tapmaya davet ediyor ve şehre hükmedenlerin vahşi metotlarına karşı çıkıyor.

Allah'tan inen bir ayet, peygamberin silaha sarılmasını ve Mekke ordularına karşı direnmesini emrediyor. Müslümanların ordusu tecrübesiz olduğu halde Bedir savaşını kazanıyor. Uhud savaşının ardındansa 10 yıllık bir barışa evet diyerek arada geçen süreyi İslam'ı yaymak için kullanıyorlar. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu, Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi Arap yarımadasını hızla katediyor.

ÇAĞRI OYUNCULARI KİM?

Anthony Quinn

İrini Papas

Johnny Sekka

Michael Ansara

Michael Forest

Garrick Hagon

Damien Thomas

Martin Benson

Rosalie Crutchley

George Camiller

Robert Brown

Earl Cameron

Neville Jason

Donald Burton

André Morell

Nicolas Amer

John Bennett

Bruno Barnabe

Habib Ageli

Ronald Chenery

Hamdi Geiss

Abdelilah Lamrani

Ronald Leigh-Hunt

Wolfe Morris

Peter Madden

Ewen Solon

Elaine Ives-Cameron

John Humphry

Mohamed Majd

Maurice Jarre

Leonard Trolley

Mahmoud Saeed

Laurence Payne

David de Keyser

Ali Ahmed Salem

Salem Gedara

Michael Godfrey

Irene Papas

Ahmed Abdelhalim

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çağrı filminin yapım yılı 1976'dır.

Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak
3 büyüklerin transfer kapışması!
DİĞER
İşte Benim Stilim ile hafızalara kazınmıştı...Ayşenur Balcı estetikle tepeden tırnağa değişti! "Eski haliyle alakası yok"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Beşiktaş'a Uduokhai şoku!
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 büyüklerin transfer kapışması! 3 büyüklerin transfer kapışması! 15:49
Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! 15:28
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı! 14:13
Ali Akman Keçiörengücü'nde! Ali Akman Keçiörengücü'nde! 14:09
Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:07
Beşiktaş'a Uduokhai şoku! Beşiktaş'a Uduokhai şoku! 14:00
Daha Eski
Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:58
12 Dev Adam'ın özel maçta konuğu Litvanya 12 Dev Adam'ın özel maçta konuğu Litvanya 12:58
Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak 12:40
Kartal St. Patrick's maçına hazır Kartal St. Patrick's maçına hazır 12:18
Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta! Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta! 12:14
G.Saray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! G.Saray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! 12:06