Ay'ın Köpek Balığı Yüzü (Shark Side of the Moon) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Glenn Campbell ve Tammy Klein'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filminin konusu ne? Ay'ın Köpek Balığı Yüzü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AY'IN KÖPEK BALIĞI YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Onlarca yıl önce, SSCB öldürülemeyen köpekbalıkları geliştirip onları Ay'a fırlatmıştı. Bugün ise, bir grup Amerikalı astronot hayatlarının mücadelesini verecek.

AY'IN KÖPEK BALIĞI YÜZÜ OYUNCULARI KİM?

Ego Mikitas

Maxi Witrak

Tania Fox

Michael Marcel

Lindsey Marie Wilson

Lydia Hunter

AY'IN KÖPEK BALIĞI YÜZÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filminin yapım yılı 2022'dir.