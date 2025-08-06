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Haberler Magazin Ay'ın Köpek Balığı Yüzü (Shark Side of the Moon) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ay'ın Köpek Balığı Yüzü (Shark Side of the Moon) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Glenn Campbell ve Tammy Klein'in oturduğu ve başrollerini Maxi Witrak, Ego Mikitas ve Tania Fox'un paylaştığı Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Biyografik, dram türündeki 2022 yapımı Ay'ın Köpek Balığı Yüzü hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filminin konusu ne? Ay'ın Köpek Balığı Yüzü oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:45
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Ay'ın Köpek Balığı Yüzü (Shark Side of the Moon) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Glenn Campbell ve Tammy Klein'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filminin konusu ne? Ay'ın Köpek Balığı Yüzü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AY'IN KÖPEK BALIĞI YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Onlarca yıl önce, SSCB öldürülemeyen köpekbalıkları geliştirip onları Ay'a fırlatmıştı. Bugün ise, bir grup Amerikalı astronot hayatlarının mücadelesini verecek.

AY'IN KÖPEK BALIĞI YÜZÜ OYUNCULARI KİM?

Ego Mikitas

Maxi Witrak

Tania Fox

Michael Marcel

Lindsey Marie Wilson

Lydia Hunter

AY'IN KÖPEK BALIĞI YÜZÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay'ın Köpek Balığı Yüzü filminin yapım yılı 2022'dir.

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