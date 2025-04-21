Orijinal ismi Jurassic World: Dominion olan Jurassic World: Hakimiyet filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk kez 2022 yılında vizyona giren filme dair Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Jurassic World: Hakimiyet hangi yıl çekildi? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

JURASSIC WORLD: HAKİMİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jurassic World: Hakimiyet, ikinci film sonunda tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Nublar'ın yok edilmesinden dört yıl sonra artık dinozorlarla insanlar birlikte yaşayıp, avlanmaktadır. Bu süreç, geleceği yeniden şekillendirecektir. İnsanlar, artık paylaştıkları bu gezegeni tarihin en korkunç yaratıklarına bırakacak mıdır?

JURASSIC WORLD: HAKİMİYET OYUNCULARI

Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Laura Dern