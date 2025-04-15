YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 Nisan Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceylan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ceylan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 15 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CEYLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Nisan yarışmacısı Ceylan Hanım oldu. Ceylan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUHAMMED KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Nisan yarışmacısı Muhammed Bey oldu. Muhammed Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ayşe: 6

Ceylan: 5

Nejla: 4

Kahraman: 5