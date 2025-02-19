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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Hasan Bey oldu. Hasan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 19 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 17:23
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hasan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HASAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Şubat yarışmacısı Hasan Bey oldu. Özlem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Şubat yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Emine: 4

Hasan: 4

Sinan: 6

Umu B. Bah: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Şubat yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Özlem: 6

Hasan: 5

Sinan: 5

Umu B. Bah: 7

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