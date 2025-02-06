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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Begüm Hanım oldu. Begüm Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 5 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 17:24 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 17:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Şubat Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Begüm Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 6 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BEGÜM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Şubat yarışmacısı Begüm Hanım oldu. Begüm Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Şubat yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 6

Gül: 5

Begüm: 5

Ferdi: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Şubat yarışmacısı Gül Hanım oldu. Gül Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 4

Serkan: 5

Begüm: 6

Ferdi: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gül: 4

Serkan: 4

Begüm: 4

Ferdi: 5

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