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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 Şubat Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 Şubat Çarşamba 2025

Survivor 2025, 5 Şubat Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 5 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 5 Şubat Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 22:42 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 22:50
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 Şubat Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 5 Şubat Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 5 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 5 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 5 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım MAVİ takım oldu.

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