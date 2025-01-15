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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 15 Ocak Çarşamba 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 15 Ocak Çarşamba 2025

Survivor 2025, 15 Ocak Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 15 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 15 Ocak Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 23:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 23:30
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 15 Ocak Çarşamba 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 15 Ocak Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 15 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 15 OCAK 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 15 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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