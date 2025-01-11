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Haberler Magazin MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef finali ne zaman?

MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef finali ne zaman?

MasterChef Türkiye'de heyecanla beklenen gün geldi. Kerem ile Onur'un yarışacağı final programı sonrası şampiyon bu akşam belli oluyor. Jüri üyeleri tarafından puanlanacak yemekler sonrası kupanın sahibi açıklanırken, izleyiciler, "MasterChef'te kim şampiyon oldu?" sorusunu sormaya başladı. Peki, MasterChef final ne zaman? MasterChef'i kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 17:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 17:20
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MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef finali ne zaman?

MasterChef'te şampiyon belli oluyor. Bu akşam yayınlanacak programda yemeklerini yapacak yarışmacılardan biri, jürilerin vereceği puanlar sonrası kupaya ulaşacak. Kerem ile Onur'un kaldığı final bölümünde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef final ne zaman? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE KİMLER FİNALE KALDI?

Uzun marartonun ardından Eda, Kerem, Onur ve Semih son dörde kalmaya hak kazandı. Bireysel olarak yarışlarını sürdüren ve yemeklerini yapan isimlerden Kerem ve Onur MasterChef'te finale kaldı.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi günü olacak. Kerem ve Onur arasında geçecek kupa yarışı canlı olarak yayınlanacak.

MASTERCHEF'TE KİM ŞAMPİYON OLDU?

Kerem ve Onur, MasterChef final bölümünde kozlarını paylaşacak. 11 Ocak Cumartesi günü belli olacak MasterChef şampiyonu kupasını alarak sezonu birinci tamamlayacak. Program henüz başlamadığı için şampiyon olan isim açıklandıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

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