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Masterchef konuğu Yılmaz Öztürk kimdir? Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Masterchef'in 16 Aralık tarihli bölümüne konuk olan Yılmaz Öztürk merak konusu oldu. Öztürk, geçtiğimiz yıl Masterchef'te geçici jüri üyeliği de yapmıştı. Evli ve bir çocuk sahibi olan Şef Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:51
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Masterchef konuğu Yılmaz Öztürk kimdir? Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Masterchef'e konuk olan Şef Yılmaz Öztürk araştırılmaya başadı. Yılmaz Öztürk, 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yapmıştır. Masterchef yarışmacıları Öztürk'ün Odun Ateşinde Izgara Lüfer tarifini yapıyorlar. Peki, Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başlamıştır. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalışmıştır.

Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

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