MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 7 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 7 Kasım Salı akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Kasım Salı günü çeşitli malzemelerle köfteler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

7 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 7 Kasım Salı tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.