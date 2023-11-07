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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 7 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 7 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:04 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:10
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 7 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 7 Kasım Salı akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Kasım Salı günü çeşitli malzemelerle köfteler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

7 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 7 Kasım Salı tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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