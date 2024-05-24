Bodrum FK - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bodrum FK - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrum FK ile Çorum FK play-off yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bodrum FK - Çorum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Çorum FK maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrum FK - Çorum FK MAÇI CANLI İZLE