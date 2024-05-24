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Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 10:20
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Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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