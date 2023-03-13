Haberler Magazin 13 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor'da eleme adayı kim oldu?

13 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 13 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 13 Mart Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 02:00
13 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 13 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 13 Mart Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

13 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Günün ikinci dokunulmazlığının kadınlar yarışını ünlüler alırken erkekler oyunu da gönüllülerin oldu. Yarış en iyiler turuna kaldı ve bu aşamada Murat Eken'in sayısı ile dokunulmazlık ünlüler takımının oldu.

13 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kadınlar yarışında ünlüler, erkekler yarışında ise gönüllüler zafere uzandı. Yarış en iyiler turuna kaldı ve bu aşamada Murat Eken'in sayısı ile dokunulmazlık ünlüler takımının oldu.

Pazar günü düzenlenen ilk ada konseyinde ünlülerden Cansu oy çokluğu ile potaya çıktı. İkinci gitme adayı ise Aziz oldu.

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