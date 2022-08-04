Haberler Magazin MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ?  4 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ?  4 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de heyecan son sürat devam ediyor. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışmada yapılan elemeler sonucunda her gün bir aday ana kadroya seçiliyor. Peki MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 4. isim kim oldu? 4 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 02:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 03:00
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ?  4 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşturulmaya devam ediyor. Yapılan yarışmalar sonucunda aday isimlerden bir kişi ana kadroya seçilme hakkı kazanıyor.

4 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya giren 4. isim olmak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?
2 etaptan oluşan yarışmada en başarılı tabakları hazırlayan Çağatay, MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 4. isim olmayı başardı.



MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 4 isim netleşti. Rakiplerini geride bırakan Metin, Gamze, Onur ve Çağatay şimdiye kadar ana kadroya seçilen isimler oldu.


DİĞER
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...
Babadan intihar girişiminde bulunan oğluna şok tepki: Atla, geber
Flaş santrfor açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."
İki isme kanca! Dünyaca ünlü hoca...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 5. bölüm (STAR TV)
ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
ALES NE ZAMAN?
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! 01:24
İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar 01:06
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz 00:17
Başakşehir İzlanda deplasmanında istediğini aldı! Başakşehir İzlanda deplasmanında istediğini aldı! 23:38
Flaş D. Kiev itirafı! "Hoca ile konuştum ve..." Flaş D. Kiev itirafı! "Hoca ile konuştum ve..." 23:27
Konya turu rövanşa bıraktı Konya turu rövanşa bıraktı 23:00
Daha Eski
Flaş santrfor açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..." Flaş santrfor açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..." 22:43
Lincoln Henrique: İkinci golüm daha güzeldi! Lincoln Henrique: İkinci golüm daha güzeldi! 22:34
Sacha Boey antrenmanlara çıktı Sacha Boey antrenmanlara çıktı 22:33
Jesus'tan Henrique ve Arao yorumu! Jesus'tan Henrique ve Arao yorumu! 22:33
Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır bıraktı Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır bıraktı 22:21
Lincoln'ün golüne Mert Hakan böyle tepki verdi! Lincoln'ün golüne Mert Hakan böyle tepki verdi! 22:07