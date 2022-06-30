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SURVIVOR FİNALE KİM KALDI? İşte Survivor finale kalan isimler

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2022 All Star'da sona gelindi. Yarışmanın yarı finale kalan isimleri Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa olmuştu. İstanbul'da düzenlenen yarı final organizasyonunda, atılan SMS sonucu iki isim daha hayallerine veda etti. Gecenin ardından finale çıkan iki yarışmacı da belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak final etabı bugün gerçekleşecek. Okuyucular internette sıkça, "Survivor All Star'da kimler finale kaldı? Survivor yarı finaline kimler veda etti?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki, Survivor'da finale kim kaldı? İşte Survivor 2022 All Star'da yarı finalde elenen ve finale çıkan isimler... | SURVIVOR ALL STAR FİNAL

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 07:53
SURVIVOR FİNALE KİM KALDI? İşte Survivor finale kalan isimler

SURVIVOR 2022 ALL STAR FİNAL | TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında sona gelindi. İstanbul'da dün organize edilen yarı final oylamasında elenen iki isimle, finale çıkan iki yarışmacı belli oldu. Yarışmanın takipçileri internette, yarı finalde elenen ve finale çıkan isimleri aratıyor. Peki, Survivor'da finale kim kaldı? İşte detaylar...

👥SURVIVOR'DA KİMLER FİNALE KALDI?

İstanbul'da düzenlenen yarı final SMS oylamasına Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa katıldı. SMS oylaması sonucu yarışmaya yarı finalde veda eden ilk isim geçtiğimiz sezon da Survivor'da yarışan Ayşe Yüksel oldu. Ayşe, elenmesinin ardından, "SMS atan bana destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İnandığımız yol vardı yine ucundan döndük. Belki hatalarım oldu ama önemli olan gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim. Her olayda ben her zaman güleceğim. Her geçen dönemde pozitif kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde yine bir SMS mücadelesi yaşandı. Rakiplerinden daha az oy olan Batuhan Karacakaya da Ayşe'nin ardından yarışmaya yarı final etabında veda etti. Böylece Survivor 2022 All Star'da finale kalan iki isim; Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı oldu. İkilinin final mücadelesi 30 Haziran akşamı yapılacak SMS oylamasıyla sürecek. Rakibinden daha fazla oy alan isim Survivor 2022 All Star'ı şampiyon tamamlayacak.

👉SURVIVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR
👉SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR

ESKİ YARIŞMACILAR DA KATILDI📌

İstanbul'da organize edilen yarı final heyecanı, sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bu organizasyona, bu yıl elenen yarışmacılar da dahil birçok ünlü sima ve yarı final mücadelesi veren yarışmacıların aileleri de katıldı.

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