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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

Survivor'da heyecan devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri, Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 6 Mayıs Cuma yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise ada konseyinin ardından haberimizde yer alacak.

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