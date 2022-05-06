SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 6 Mayıs Cuma yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise ada konseyinin ardından haberimizde yer alacak.