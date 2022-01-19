📺KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM | Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? ATV YAYIN AKIŞI

Her çarşamba olduğu gibi geçtiğimiz hafta çarşamba da ekran başına kurulup Kuruluş Osman'ı izlemek isteyenler, dizinin yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" ve "Kuruluş Osman neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başlamıştı. Kuruluş Osman dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle geride bıraktığımız hafta yayınlanmamıştı.

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KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM BUGÜN VAR MI?



Kuruluş Osman'ın 78. bölümü, Atv'nin bugünkü yayın akışında mevcut. Dizinin 78. bölümü 19 Ocak 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Kayı'nın yiğit Alpları! Ben sizden razıyım, hakkım sizlere helaldir!"

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

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19 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

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