Penaltı bize turu getirdi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonu şunları söyledi: "Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu periyotta konsantrasyonlarını tamamen kupaya çevirmiş durumdalar. Bunun yanı sıra bugün oynaması kolay olmayan bir atmosfer de vardı. Açıkçası korner ve şut istatistiklerinde Beşiktaş bizden daha iyiydi. Ancak bu tür maçlarda bazen tek bir fırsat beklersiniz; bu bazen 90 dakika içinde, bazen de uzatmalarda gelebilir. Nitekim öyle bir anda penaltı kazandık. Bu, bizim için maçı getiren; Beşiktaş için ise telafisi olmayan bir an oldu."
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
