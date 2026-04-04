Konyaspor 3’te 3 peşinde

Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak Konyaspor, Karadeniz ekibi karşısında bu sezon ilki yaşamak istiyor. Ligde oynadığı son iki maçta Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden Anadolu Kartalı, Samsun'da kazanarak bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
