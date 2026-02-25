Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray galibiyetini unutup deplasmandaki Başakşehir karşılaşmasına odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Takıma rehavet uyarısında bulunan Palut, "Çırpınmaya devam edeceğiz. Başakşehir maçı zor geçecek. Haftalar oldu puanları toplayamayalı. Bir rahatlama lüksümüz yok" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN DENİZ TÜRÜÇ

Konyaspor'un 33 yaşındaki futbolcusu Deniz Türüç, Trendyol Süper Lig'de sahalarında 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada oğlunun ağır bir hastalığı olduğunu bildirmişti. Türüç, bu açıklamasının ardından gelen destek mesajları nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak herkese teşekkür etti.