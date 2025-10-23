Ligin en İyilerinden

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş'ın eksikleri olmasına karşın iyi bir takım olduğunu belirtti. Teknik Direktör Recep Uçar, siyah-beyazlıların orta sahasına vurgu yaparak, "Beşiktaş'ın her ne kadar eksikleri olsa da iyi oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle Ndidi-Orkun Kökçü-Rafa Silva gibi isimlerle ligin en iyi orta sahalarından birisine sahipler" ifadelerini kullandı.
