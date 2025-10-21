CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı 1 saat 15 dakikalık basına kapalı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 13:59 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:01
Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

DİĞER
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
