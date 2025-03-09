Recep Uçar: Ligin devamı kolay geçmeyecek

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası çıkan olayları tasvip etmediğini belirtti.

Recep Uçar, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin sonuna yaklaştıkça maçların zorluk ve stres seviyesinin arttığını belirten Uçar, "Sivasspor'dan aldığımız 1 puan ve Trabzonspor'dan aldığımız galibiyetin bize verdiği pozitif enerjiyle buraya geldik. Amacımız burada puanlar almaktı. İlk yarı savunma ve hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Çok üretken olamadık. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Yediğimiz bir penaltı golü var. Sonrasında Adil Demirbağ ile duran toptan pozisyon bulduk. Devre böyle sonlandı. İkinci yarıya oyunu ve oyuncuyu değiştirerek başladık. Bunun pozitif etkilerini gördük. Golü biz kovalarken kornerden yediğimiz gol var. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Çift forvete döndüğümüz dönemde pozisyonlar kaçırdık. Bugün buradan iyi bir neticeyle dönmek istemiştik. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Kalan bölümde daha iyi skorlar alarak ligi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ligin devamı kolay geçmeyecek"

Bu hafta küme düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin kazandığını belirten 49 yaşındaki teknik direktör, "Ligin devamı kolay geçmeyecek. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. Bizim iç sahada oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Onları kazanıp geçen sene gördüğümüz korkulu rüyayı görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Maç sonrası çıkan kavgaya değinen Uçar, "Hiçbir zaman kavgadan ve adaletsizlikten yana olmadım. Hep saha içinde kalmaya çalıştım. Tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Olaya hakim değilim. Birbirimize saygı duymamız lazım. Biz, Eyüpspor'u 2 kere yendik. Bugün de onlar bizi yendi. Maçlar kazanılır veya kaybedilir. Cenaze evinde düğün olmaz. Zaten üzgünüz. Onların kazanan takım olarak daha kontrollü ve düşünceli hareket etmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.